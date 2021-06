Zufallsfund in Steinheim Cannabis-Plantage im Keller entdeckt

Mit 15 in Kontakt mit den Drogen gekommen

Was den Werdegang des 45-Jährige angeht, hatte der nach der Hauptschule zwei Anläufe genommen, um seine Lehre zu beenden. Jahrelang hielt er sich dann durch Jobs einer Zeitarbeitsfirma über Wasser. Hinzu kam, dass er seine Eltern pflegte, als diese an Krebs und Demenz erkrankten. „Meine Schwester verzichtete nach dem Tod meiner Eltern auf ihren Erbteil, damit ich im Haus bleiben konnte“, berichtete der Angeklagte weiter. Doch vor allem nach dem Tod des Vaters „habe ich mich hängen lassen“, so der Steinheimer. Doch nun habe er wieder eine Freundin, räume sein Haus, in dem er auch Zimmer vermietet, auf und renoviere.