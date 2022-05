Zufahrt zur Feuerwehr Mit Kreisverkehr das Tempo drosseln

Eingriff in bebaute Grundstücke

Konsens war am Montag im Ortschaftsrat, dass eine von zwei möglichen Varianten vertieft untersucht werden soll: Hierbei würde der Kreisverkehr etwas abgerückt von der Siedlung auf Höhe der Grundstücksgrenze des Feuerwehrareals Richtung Marbach gebaut werden. Die Alternative mit einem Ast zur Wilhelm-Lutz-Straße wurde verworfen. „Wir würden zwangsläufig sehr stark in bebaute Grundstücke eingreifen“, erläuterte Bauamtsleiter Dieter Wanner. Das wäre beim favorisierten Ansatz nicht der Fall – der durch weitere Vorteile punkten könnte. Ganz wesentlich: Der Kreisel würde hier eine gewisse Bremswirkung entfalten, hob Wanner hervor. Autofahrer müssten den Fuß früher vom Gas nehmen. Dass das kein unerheblicher Faktor ist, machte auch Abteilungskommandant Andreas Schäfer deutlich. „Wenn wir den Kreisverkehr nicht haben, müssen wir bedenken, dass die Geschwindigkeit eine andere ist. Man kann nicht von 40 oder 50 km/h ausgehen. 80 wird am Ortsschild normal sein, wenn man die Geschwindigkeit messen würde“, sagte er. Entsprechend langsamer müssten sich ohne Kreisel also letztlich auch die Feuerwehrleute bei einem Einsatz in die L 1124 hineintasten.