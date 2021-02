Zu viele Plakate in Erdmannhausen? Schilderwald in ordentliche Bahnen lenken

Dem Freien-Wähler-Rat Matthias Rogel gefiel die Idee gut. „Wir würden das aber gerne auf die Erdmannhäuser Vereine erweitern, sodass diese auf der Plakatwand ihre sportlichen und kulturellen Veranstaltungen ankündigen können.“ Eine Möglichkeit für die Vereine fände auch Martina Glees-Brück (Grüne) „klasse“, wie sie betonte und verwies auf das Beispiel Steinheim, wo seit einigen Jahren eigene Plakatständer an den verschiedenen Ortseingängen den Vereinen und Parteien zur Verfügung stehen. Von den Plakatwänden für die Wahlen ist sie indes „nicht so schrecklich begeistert. Das ist so deutsch, dass alles so geregelt sein muss.“ Ob das nun so grässlich sei, wenn mal vier Wochen lang im Ort Wahlplakate hängen, fragte sie.