Zu milde Winter Skilift am Stocksberg bleibt künftig zu

Immerhin hat die Familie den Skilift auf dem Stocksberg fast 50 Jahre lang betrieben. Helga Assenheimers Schwiegervater Gerhard hatte ihn 1971 übernommen, später folgte ihr Mann Wolfgang. Gut und gern erinnern sie sich an die Winter in den 1980er-Jahren. 20 Tage lief da der Skilift am Stocksberg etwa pro Saison. „Später hat es sich dann schon auf rund 15 Tage reduziert“, berichtet Helga Assenheimer. Sogar einen zweiten Lift am Stocksberg gab es bis in die 1990er-Jahre hinein. Er schloss, als es damals schon einige schneearme Winter gab.