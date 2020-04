Zu große Nachfrage: Das Team braucht Hilfe Über 600 Behelfsmasken in 14 Tagen genäht

Was sich nach einer beeindruckenden Zahl anhört, ist in der aktuellen Situation aber fast nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, weiß Tanja Karamik. Denn neben Mitstreitern hat sie auch verschiedene Einrichtungen im medizinischen wie im sozialen Bereich kontaktiert, um zu fragen, wie viel Bedarf denn überhaupt an den selbst genähten Masken da sei. Die Resonanz sei im wahrsten Sinne des Wortes überwältigend gewesen: „Schon alleine die Kleeblatt-Pflegeheime in der Region bräuchten gut 1500 Masken.“ Sicher, die Behelfsmasken seien keine medizinische Schutzkleidung, „aber es ist besser als gar nichts, zumal die wenigen Schutzmasken für Ernstfälle aufgehoben werden sollen“. Um ihre Senioren ein Stück weit zu schützen, setzen die Pfleger auf „handgemacht“.