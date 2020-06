Zu eigenem Schutz Fall Maddie: Tatverdächtiger wird im Gefängnis verlegt

Der Verdächtige wurde nicht nur in einen anderen Trakt im Gefängnis verlegt. Er dürfe auch nur einzeln und in Begleitung von Wachpersonal aus der Zelle, sagte Schleswig-Holsteins Justizminister Claus Christian Claussen (CDU) am Mittwoch in Kiel im Innen- und Rechtsausschuss des Landtags. So wolle man verhindern, dass möglicherweise Mitgefangene den Häftling attackieren.