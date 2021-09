Zu dritt au dem Zweirad Rollerfahrer flüchtet vor Streifenwagen

Steinheim - Ein Rollerfahrer ist am Dienstag mit zwei Beifahrern vor einem Streifenwagen geflüchtet. Die Fahrt endete schließlich in Pleidelsheim. Der 17-Jährige Lenker des Zweirads mit zwei Mitfahrern im Alter von 16 und 17 Jahren war gegen 22.15 Uhr in der Maybachstraße in Steinheim unterwegs. Dort begegnete das Trio einer Streifenwagenbesatzung. Beim Anblick der Polizisten flüchtete der Fahrer sofort zügig über eine dortige Brücke in Richtung der Felder bei Murr.