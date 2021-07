Zu den Plänen gibt es keine Alternative Pflegeschule für Marbach ist fix

Zum Standort Marbach für die Pflegeschule, die in Ludwigsburg aus allen Nähten platzt, „gibt es eigentlich auch keine Alternative, wenn ich ehrlich bin“, so Matros weiter. Aktuell werde gerade der städtebauliche Vertrag mit der Arbeitsgruppe aufgesetzt. Die Arbeitsgruppe, zu der unter anderem Marbacher Verwaltung und Gemeinderat sowie Vertreter der Regionalen Kliniken Holding, aber auch die künftigen Mieter Theravent und die Evangelische Heimstiftung sowie die Planer gehören, treffe sich alle acht Wochen und mache gute Fortschritte. Aktuell sei die Ausschreibung praktisch fertig; wenn auch der städtebauliche Vertrag in trockenen Tüchern sei, könne man in einen Planungswettbewerb einsteigen.