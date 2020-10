Zu Besuch bei der Fruchtsaftkelterei Schütz Wie der Apfel in die Saftflasche kommt

Mundelsheim - Es hört sich an wie Donnergrollen, doch ein Gewitter steht an diesem Tag in Mundelsheim nicht auf dem Plan. Dafür aber die Obstannahme bei der Fruchtsaftkelter Schütz und tatsächlich sind es Tonnen von rotbackigen Äpfeln, die auf ihrem Weg in zwei große Silos so lautstark poltern. Sechs Tage die Woche können Streuobstwiesenbesitzer und Landwirte hier in der Weinbergstraße ihre Ernte abgeben, wo diese im Anschluss als Saft den Weg in die Flasche findet – und das wird gut angenommen. „Wir müssen nichts von auswärts zukaufen“, ruft der Geschäftsführer Markus Schütz gegen das Rumpeln an: „Der Saft stammt komplett aus Früchten aus der Umgebung.“