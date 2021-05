Zu Besuch auf dem Häslachhof Morgens um sieben ist die Milch schon gemolken

Was freilich nicht heißt, dass die Rinder das Kraftfutter, eine individuelle Mischung aus Rapsschrot und Getreide, nicht mögen würden. Das zeigt eine Spenderstation mitten im Stall, vor der sich eine kleine Schlange gebildet hat. Dafür, dass die Tiere die richtige Mischung bekommen und nicht zu viel davon fressen, sorgt ein mit einem Sensor ausgestattetes Halsband – „das ist die Smartwatch für Kühe“, schmunzelt der Landwirt. Hat eine der Kühe ihre Ration erhalten, kann sie noch so oft zu dem Spender laufen, für sie gibt es nichts mehr. Es sei denn, sie frisst das, was für eine verdrängte Vorgängerin schon hineingerieselt ist. Auch sonst nutzt der Renz’sche Kuhstall die Digitalisierung. Ein Roboter schiebt alle zwei Stunden eine weitere Futterportion nach, ein Schieber beseitigt auf den Laufflächen alle ein oder anderthalb Stunden das, was eine Kuh außer Milch noch so von sich gibt. Für Kuhwellness sorgen zwei große Bürsten, die sich automatisch drehen, wenn ein Tier darunter steht. Auf seinem Smartphone oder dem PC kann der Bauer zudem überwachen, wie aktiv eine Kuh ist oder wie lange sie wiederkäut. „Das zeigt, ob sie fit ist“, erklärt er. „Am besten ist es, wenn sie viel liegt und viel frisst.“

An Handarbeit geht kein Weg vorbei

Fünfeinhalb Tonnen verputzen die Kühe auf dem Häslachhof jeden Tag, hinzu kommen noch knapp zwei Tonnen für die Jungtiere, die dann aber für zwei Tage reichen. Das Futter wird im Mischwagen – „dem Thermomix für Kühe“, grinst Renz – immer frisch angerichtet, weil es sich sonst schnell erwärmt.

Doch es bleibt trotz allem noch genügend Handarbeit. Die Liegebuchten und die Übergänge müssen gesäubert werden, ebenso die Getränkebecken, und auch das frische Stroh in den Liegebuchten wird von Hand verteilt und eingeebnet. Die werdenden Mütter unter den Kühen liegen in einem Extrabereich des Stalls, in dem eine besonders dicke Strohschicht aufgebracht ist, damit sie sich nach dem Kalben, wenn die Bänder des Beckens noch weich sind, nicht verletzen. Und natürlich ist auch viel Arbeit auf den Äckern und Wiesen zu erledigen, auf denen das Futter wächst. Kaum zu glauben, dass der Landwirt für all die Arbeit an sieben Tagen in der Woche nur 33 Cent für den Liter Milch bekommt. Dabei sei der Preis derzeit sogar relativ hoch, sagt Renz. Auch die Kälber, die zum Teil verkauft werden, erzielen nur geringe Preise.

Kälber und Kühe sind unglaublich neugierig

Stichwort Kälber: Sie kommen nach der Geburt auf die „Säuglingsstation“ neben dem Stall. Als Unterstand haben sie weiße Hütten, die „Kälber-Iglus“. Mindestens fünf Tage lang bekommen sie nur Milch der eigenen Mutter, danach kommt auch die Milch anderer Kühe hinzu. Eines der Kälber reißt so gierig an dem Milchsauger des am Gatter aufgehängten Eimers, dass er zu Boden fällt. Aber da ist er schon leer getrunken.

Auch die zehnjährige Mona Renz ist gern im Stall. Vor allem bei Lottchen, einer hübschen Braunen, die quasi ihre Kuh ist. Sie kennt sie schon von Kalbesbeinen an. Doch egal, ob die Kühe nun schwarz-weiß oder braun sind, sie sind alle unheimlich neugierig. Fotograf und Reporterin werden aufmerksam aus großen Kuhaugen betrachtet, dann wird probiert, ob die Jacke der Besucherin vielleicht auch gut schmeckt, und eine große Schwarz-Weiße stellt gar die Vorderhufe auf den unteren Teil des Gatters und verschafft sich so einen besseren Überblick. „Wenn man nicht aufpasst, räumen sie einem auch die Werkzeugkiste leer“, schmunzelt Alexander Renz.

Und ab und zu komme es vor, dass eine Kuh mitten in der Nacht die Tür zum Melkstand öffnet und hineingeht. Dort muss sie allerdings bis zum nächsten Morgen warten, denn raus kommt sie ohne Hilfe nicht mehr. Doch wer so neugierig ist, lässt sich auch von so etwas nicht abschrecken.