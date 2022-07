„Zotreem Power Plus“ Verbotener Wirkstoff in angeblichen Schlankmachern

In den im Internet als Schlankmacher beworbenen „Zotreem Power Plus“-Kapseln ist der verbotene Arzneiwirkstoff Sibutramin nachgewiesen worden. Das Produkt ist somit ein nicht zugelassenes Medikament und darf in Deutschland nicht verkauft werden, wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz am Donnerstag in Koblenz mitteilte.