Zoogeschäft in Murr Kakadu aus Geschäft entführt

In heller Aufregung ist seit Samstagmittag das Team des Fachgeschäftes Zoo & Co. in Murr. Elvis ist entführt worden. Der unverkäufliche Kakadu und seit etwa 20 Jahren Lieblingstier des Inhabers wurde gegen 12 Uhr bei vollem Laden von jemandem unter die Jackentasche gesteckt und wohl in einer silbernen Limousine mit FDS-Kennzeichen für Freudenstadt mitgenommen.