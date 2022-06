Windhose in den Niederlanden Tornado wütet in Zierikzee – ein Todesopfer

Bei einem Tornado in den Niederlanden sind ein Mensch getötet und neun weitere verletzt worden. „Der Schaden ist in manchen Straßen von Zierikzee beträchtlich“, teilten die Rettungsdienste der Stadt im Südwesten der Niederlande am Montag mit. „Neben umherfliegenden Dachziegeln und umgestürzten Bäumen wurden von vier Häusern die Dächer weggeblasen.“