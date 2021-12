Bundestrainer "Fels in der Brandung":Handballer setzen auf Gislason

Der Bundestrainer hat nach mehreren Rücktritten und Absagen aus der Not eine Tugend gemacht und gleich neun Turnierneulinge in den 19-köpfigen Kader berufen. Mit Torwart Andreas Wolff, den Rückraumspielern Julius Kühn, Kai Häfner und Simon Ernst sowie Kreisläufer Jannik Kohlbacher stehen nur noch fünf Europameister von 2016 im Aufgebot. "Wir haben eine unerfahrene Mannschaft und brauchen Zeit, aber ich bin mir sicher, dass wir von der ersten Sekunde an mit großem Kämpferherz auf der Platte stehen werden", sagte Gislason.

Auch Präsident Michelmann betonte, man sei der Ansicht, dass das Team und der erfahrene Trainer "Zeit für ihren gemeinsamen Weg bekommen müssen". Sportvorstand Axel Kromer nannte den Isländer, der lange den deutschen Spitzenverein THW Kiel trainierte, "den Steuermann" für eine junge Truppe.

EM-Vorbereitung beginnt am 1. Januar

"Letztlich hat sich Alfred auch für uns entschieden. Das war bereits in den Gesprächen der vergangenen Wochen zu erkennen, als er sich immer wieder begeistert angesichts der Perspektiven des deutschen Handballs und des aktuellen Spielerpools zeigte", kommentierte Kromer. Die EM-Vorbereitung beginnt am 1. Januar mit einem Lehrgang in Großwallstadt. "Unser Plan steht, die gemeinsame Arbeit in der Trainingshalle beginnt im neuen Jahr", kündigte Gislason an. Vertragsinhalte des Trainers werden dabei keine Rolle mehr spielen.