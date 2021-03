Ziel ist die Millionenmarke Zwei Marbacher starten bei TikTok durch

Ein einfaches aber wirksames Erfolgsrezept

„Here to make you laugh“ – hier, um euch zum Lachen zu bringen, lautet das einfache, aber wirksame Rezept, mit dem die beiden Marbacher auf TikTok und Instagram immer bekannter werden. Unter ihrem Profil „Next8level“ finden sich kurze Filme, in denen sie beispielsweise in grellen Ballettröckchen zur Musik von La Bouche („Be my lover“) oder den Vengaboys („Boom, Boom, Boom“) tanzen oder skurrile Szenen des Alltags auf die Schippe nehmen. „Wir schauen uns viele Filme im Internet an und notieren uns verrückte Ideen, die uns plötzlich gekommen sind, und arbeiten diese dann später in Ruhe zu einem Konzept aus“, erklärt Philipp Stehle.