ZF in Friedrichshafen Der neue Chef des Zulieferers ZF steht fest

Klein, der von Oktober an zunächst stellvertretender Vorstandschef wird, kennt das Unternehmen bestens. Seit 2014 steht der Wirtschaftsingenieur auf der Gehaltsliste des Zulieferers aus Friedrichshafen. Klein war zuvor für die Unternehmensberatung McKinsey in Chicago tätig. Bei ZF war er etwa für die erfolgreiche Integration des US-Konzerns TRW, Anbieter von Sicherheitstechnik und Fahrer-Assistenzsysteme, zuständig. Im Herbst 2018 ist Klein, geboren in Mülheim an der Ruhr, in den ZF-Vorstand berufen worden. Dort ist der Wirtschaftsingenieur, dem tiefe technische Kompetenz nachgesagt wird und der selbst Software programmiert, für die Bereiche Pkw-Fahrwerktechnik sowie das Ersatzteilgeschäft verantwortlich.