Zeugenaufruf in Ingersheim Unfallflucht auf Edeka-Parkplatz

Ingersheim - Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon 0 71 42 / 40 50, sucht Zeugen, die am Mittwoch zwischen 6.55 und 7.05 Uhr eine Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Talstraße in Großingersheim beobachten konnten.