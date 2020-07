Zeugen nach Vorfall am Ludwigsburger Bahnhof gesucht Sturz oder Angriff mit Flasche?

Die Polizei sucht nach einem Vorfall am Bahnhof in Ludwigsburg nach Zeugen - inbesondere nach einer Taxifahrerin. Zwischen 14 und 18.15 Uhr soll sich ein 42-Jähriger im Eingangsbereich aufgehalten haben, wo ihn angeblich ein Unbekannter angegriffen habe. Dieser soll mit ihm mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen haben. Außerdem ließ der Angreifer wohl noch eine dreistellige Geldsumme aus der Hosentasche des Mannes mitgehen. Allerdings besteht auch die Möglichkeit, dass der 42-Jährige in Folge seines Alkoholkonsums gestürzt ist.