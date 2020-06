Die Polizei ist auf der Suche nach Hinweise auf einen Unbekannten, der zu Wochenanfang ein Fahrzeug beschädigt hat. Zwischen Dienstag, 21.45 Uhr, und Mittwoch, 14.40 Uhr, schlug der Gesuchte die hintere Scheibe eines in der Straße „Im Käppele“ in Steinheim abgestellten Seat ein. Aus dem Fahrzeug wurde eine Musikbox im Wert von etwa 300 Euro gestohlen. Der Polizeiposten Steinheim an der Murr ist für Zeugenhinweise unter Telefon 0 71 44 / 82 30 60 erreichbar.