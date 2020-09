Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Sonntag zwischen 19 und 19.30 Uhr im Ruhbronnweg in Pleidelsheim ereignet hat. Eine 51-Jährige war zu Fuß unterwegs, als sie auf eine bislang unbekannte Frau traf, die einen Golden Retriever und einen weißen Pudel mit sich geführt haben soll. Die Unbekannte habe dann den Pudel von der Leine genommen, der in der Folge die Fußgängerin wohl in den Oberschenkel biss.

Die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts einer Körperverletzung übernommen und sucht nun Zeugen und die Hundehalterin. Diese können sich unter der Telefonnummer 0 71 41 / 1 89 an die Polizeihundeführerstaffel wenden.