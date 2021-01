Zeugen in Erdmannhausen gesucht

Trickdiebstahl am Geldautomat

Erdmannhausen - Während eine ältere Dame am Freitagvormittag in einer Bankfiliale in der Mittelstraße bereits am Geldautomat stand um Geld abzuheben, betrat gegen 9.35 Uhr ein bislang unbekannter Mann mit den Worten "schnell Geld" den Vorraum und wedelte dabei wild mit einer Zeitschrift umher.