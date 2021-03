Rund 2000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls mit Fahrerflucht in der Linsenbergstraße in Kleinbottwar. Ein Unbekannter streifte zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, einen geparkten Skoda und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wer entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0 in Verbindung zu setzen.