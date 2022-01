Nachdem eine Reiterin auf ihrem Pferd von einer unbekannten Person in ihrem Auto bei Beilstein genötigt wurde, sucht die Polizei nach zwei Zeugen, die die Situation möglicherweise beobachten konnten. Am Donnerstagnachmittag war die Frau mit ihrem Pferd gegen 13.45 Uhr auf dem Feldweg "Steinberg" in Richtung der dortigen Weinstube unterwegs. Ein Fahrer oder eine Fahrerin eines Peugeot hatte es scheinbar so eilig, dass er oder sie drängelte und unter anderem hupte. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Nötigung und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920, zu melden.