Zerstörungswut in Steinheim Außenspiegel an sechs Fahrzeugen abgeschlagen

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der in der Nacht auf Sonntag seiner Zerstörungswut in Steinheim freien Lauf gelassen hat. Zwischen 18 Uhr am Samstagabend und 9.30 Uhr am Sonntagmorgen beschädigte der Gesuchte insgesamt sechs Fahrzeuge, die in der Industrie- und der Sudetenstraße geparkt waren. Vermutlich schlug oder trat der Unbekannte gegen die Außenspiegel.