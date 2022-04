Zensus 2022 Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Volkszählung

Um in allen Gemeinden die gewünschte Qualität der Einwohnerzahlen zu erhalten, müssen in kleinen Orten prozentual mehr Männer und Frauen befragt werden als in Großstädten, erläutert Alexander Grund vom Statistischen Landesamt. Eine Vollerhebung wird allein in einem Sonderbereich angestrebt: Dabei handelt es sich um Gemeinschaftsunterkünfte - vom Studentenwohnheim bis zum Senioren-Stift.