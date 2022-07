Zensur, Löschung, Verfolgung Das Ende des Internets, wie wir es kennen

Länder wie China und Russland schauten genau hin, fürchteten ebenfalls einen Kontrollverlust und steuerten dementsprechend auf mehr Zensur im Netz hin. Und auf eine Parallelwelt. Schritt für Schritt erlebte Alexey Yusupov mit, wie Instagram, Facebook und Twitter in Russland verboten wurden. Telegram ist nun die Alternative zu Whatsapp, das russische V-Kontakte ersetzt das soziale Netzwerk Facebook. Nur Youtube bleibt bisher verschont. „In Russland ist es das wichtigste Medium überhaupt, deswegen traut sich da bisher keiner ran“, erzählt Yusupov, der selbst nicht mehr in Russland arbeiten kann. „Alle Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung mussten dort schließen.“

Das chinesische Internet und seine gewaltige Marktmacht

Was in China und Russland im Netz noch geht und was zensiert, abgeschaltet und verboten ist, beschäftigt längst die Spitzen der Politik. „Niemand kann sich abkoppeln vom Rest der Welt. Das gilt auch für den digitalen Raum“, sagt beinahe beschwörend Bundeskanzler Olaf Scholz. Aber auch der SPD-Politiker weiß: „Von der Macht des Wissens fühlen sich viele bedroht.“ Es gelte für die Bundesregierung, das Internet als Raum für freien Meinungsaustausch zu stärken. Wie das angesichts von autoritären Regimen gelingen könnte, die technisch und strafrechtlich nach Belieben das Netz nach eigenem Belieben regulieren, lässt Scholz offen.

China hat von Beginn an eine eigene Architektur der großen Internetdienste aufgebaut: Alibaba statt Amazon. Wechat statt Whatsapp. Es entstand ein Paralleluniversum zur Techwelt des amerikanischen Silicon Valley, das chinesische Internet besitzt allein aufgrund der Einwohnerzahl der neuen Supermacht eine gewaltige Marktmacht. Mit eingebauter Kontrolle der Nutzer, um digitalen Graswurzelprotest wie beim Arabischen Frühling von Beginn an ersticken zu können.

Russland macht Druck auf Influencer

In Russland beginnt erst der Umbau des Netzes: Die Staatsanwaltschaft verlangt die Löschung unerwünschter Inhalte. Bekannte Influencer werden von der Regierung gedrängt, auf Kanäle umzuziehen, die vom Staat besser kontrolliert werden können. „Und wer als Nutzer auf unerwünschten Seiten unterwegs ist, kann strafrechtlich belangt werden“, sagt Alexey Yusupov.

Die Freiheit im Netz stößt im Zeitalter des geopolitischen Internets an immer mehr Mauern.

Die Entwicklung des Splinternet

Dominanz

Schon länger wird in Fachkreisen von einer Zersplitterung des Internets gesprochen. Dabei geht es nicht nur um politische Eingriffe in die Architektur des Netzes – in bestimmten Ländern dominieren einzelne kommerzielle Angebote, beispielsweise Facebook, so sehr, dass sie andere Kommunikationskanäle völlig verdrängen.

Zensur

Die Gegenbewegung zur weltweiten Vernetzung begann schon früh. Schon 2007 belegte eine Studie der Harvard-University, dass autoritäre Regime wie China und der Iran bestimmte Inhalte im Netz für die eigene Bevölkerung gezielt blockieren.