Zensur in Russland Kritik an Verbot der Deutschen Welle

Das russische Außenministerium hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass das Korrespondentenbüro des Senders in Moskau zwangsweise geschlossen und allen Büromitarbeitern in Russland die Akkreditierung entzogen werde. Zudem darf DW in Russland keine Programme mehr ausstrahlen, weder per Satellit noch auf anderen Wegen, so das Ministerium weiter. Russland reagiere damit auf „die unfreundlichen Handlungen der Bundesrepublik Deutschland“, die Ausstrahlung des deutschsprachigen TV-Programms des russischen Senders RT DE zu verbieten.