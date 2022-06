Zeitverwendungserhebung Teilnehmer für Schlaf-Statistik gesucht

Arbeit, Freizeit, Essen – doch wie viel Zeit bleibt den Menschen fürs Schlafen? Das wollen die Statistischen Ämter in Deutschland mit ihrer jüngsten Zeitverwendungserhebung (ZVE) gerade herausfinden und brauchen dafür noch Teilnehmende, wie das Statistische Landesamt in Fürth am Montag mitteilte. Besonders gesucht sind Haushalte von Selbstständigen mit Kindern und Alleinerziehenden.