Der Zeitsprung von einer Stunde hat zum Teil überraschende Folgen. So verwirrt er etwa Milchkühe, die täglich zur selben Urzeit gemolken werden. Sie geben bis zu eine Woche lang weniger Milch. Auch viele Menschen klage über Unwohlsein und Schlafstörungen. Ob und wann die Zeitumstellung in Deutschland entfällt, steht derzeit in den Sternen. In jedem Fall sorgt sie bis dorthin weiter für Diskussionsstoff.