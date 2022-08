Zeitspringen Springreiter-Team startet mit Rang sechs in die WM

Im Gegensatz zur WM-Debütantin patzte auch André Thieme. Der Europameister aus Plau am See ritt zudem mit Chakaria nicht so schnell wie Ehning. "Ich hätte wahnsinnig gerne ein gutes Ergebnis beigetragen", kommentierte der 47-Jährige: "Wenn ich mit dieser Zeit null Fehler gehabt hätte, hätte ich natürlich deutlich besser helfen können." Zu seiner Stute Chakaria sagte er: "Sie ist in Form, ich darf mir das nicht zu sehr zu Herzen nehmen. Sie ist eigentlich ein Pferd, das sich steigert, deshalb habe ich für die nächsten Tage schon ein gutes Gefühl."

Dass es immerhin eine noch eine ordentliche Ausgangsposition für die beiden weiteren Runden wurde, hatte das Team Christian Ahlmann zu verdanken. Der Profi aus Marl zeigte mit Dominator eine makellose Runde und ist mit Platz neun im Einzel bester Deutscher. "Das Gefühl war sehr gut", kommentierte Ahlmann. "Wir hatten einen guten Rhythmus. Jeder Sprung war relaxed, vorsichtig und konzentriert."