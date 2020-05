Zeitlupe zu Lockerungen der Corona-Verordnung Das Machbare ausreizen

Dieser Widerspruch ist offenbar auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann aufgefallen. Noch vor der nächsten Runde zwischen den Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin am Mittwoch hat er den Lenkungskreis der Landesregierung beauftragt, ab kommender Woche wieder „kontaktlosen Outdoorsport“ zu erlauben. Damit sei Sport im Freien gemeint, bei dem die Abstandsregeln unproblematisch eingehalten werden könnten – etwa wie Golf, Leichtathletik und Tennis. Es war auch schwer nachvollziehbar, warum das Corona-Virus auf einem Tennisplatz in Erdmannhausen oder Oberstenfeld ansteckender sein sollte als in Berlin oder in Mainz. Denn in der Mehrzahl der Bundesländer werden schon jetzt wieder Bälle geschlagen. Und die Leichtathleten können mit relativ wenig Aufwand einen Trainingsbetrieb in den Stadien in Steinheim oder in Murr auf die Beine stellen, der sämtliche Auflagen problemlos erfüllt. Die Infektionsgefahr dürfte unter diesen Bedingungen zudem wohl geringer sein als etwa auf dem Rundweg um die Großbottwarer Fußballplätze, auf dem sich derzeit anscheinend viele Sportler tummeln.