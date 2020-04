Zeitlupe zu Kommentaren auf Facebook Was ist mit euch los?!

Ich möchte dies anhand eines kleinen, unwichtigen Beispiels erläutern. Vergangene Woche haben wir unter der Überschrift „Ein Pool wäre jetzt extrem hilfreich“ über die 13-jährige Schwimmerin Mia Sattelmaier berichtet. Sie ist in ihrem Jahrgang eine der Besten in Deutschland und trainiert seit Beginn der Krise auf dem Trockenen. Ihr Vater erklärte in dem Bericht, dass man auf der Suche nach einem privaten Pool sei, in dem sie trainieren könnte. Es kamen daraufhin sogar Angebote, die wir an die Familie weitergeleitet haben. Was aber auch kam, waren einige Kommentare auf Facebook zu dem Bericht, die mich zum Teil entsetzt haben. Dass ein User einem 13-jährigen Mädchen nahelegt, „nebenher mal arbeiten“ zu gehen, wenn sie den Sport, dem sie sonst bis zu 20 Stunden pro Woche nachgeht, nicht wie gewohnt ausüben kann, könnte ich eventuell noch unter der Kategorie „unbedachter Unfug“ ablegen. All denen, die geschrieben haben „Es gibt Wichtigeres“, möchte ich sagen: Ja, natürlich gibt es Wichtigeres. Aber wenn das die Messlatte ist, nach der wir hier unsere Themen auswählen, dann würde sich die Zeitung auf eine Seite pro Tag reduzieren.