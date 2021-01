Zeichen der Solidarität in Murr Friseur ist heilfroh über Spendenaktion

Die Corona-Politik von Bundeskanzlerin Angela Merkel und der Ministerpräsidenten hat auch die etwa 1500 Friseure im Landkreis Ludwigsburg kalt erwischt. Bereits der erste Lockdown im Frühjahr riss ein Loch in viele Betriebsbilanzen. „Ich habe dann in den Monaten danach von 7 bis 22 Uhr in meinem Geschäft gearbeitet“, erzählt Seinitz. Dem beliebten Friseur gelang so, seinen Betrieb mit zwei Angestellten auf Kurs zu halten. Doch ausgerechnet sein Fleiß wurde ihm jetzt zum Verhängnis: Weil er in der ersten Dezemberhälfte unter der 30-Prozent-Grenze des Umsatzverlustes gegenüber dem Vorjahresdezember blieb, bekomme er jetzt gar keine staatliche Unterstützung in Höhe von 75 Prozent des sonstigen Umsatzes. „Gerade zum Jahresbeginn werden neben der Miete viele Versicherungen fällig“, sagt Seinitz, den die Sorge um die Existenz um den Schlaf bringt: „Ich wache bis zu zehnmal auf und hirne.“ Schaue er sich dann die Berichte von Kollegen in den sozialen Medien an, werde ihm Angst und Bange. „Da verkauft mancher sein Auto oder gibt sein Geschäft auf.“