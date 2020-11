Zeichen auch an Deutschland Bidens Botschaft an Verbündete: Amerika ist zurück

"Gemeinsam werden wir die Welt versammeln, um unseren gemeinsamen Herausforderungen zu begegnen - Herausforderungen, die keine Nation allein bewältigen kann", heißt es in einem Video, das Biden auf Twitter veröffentlichte. Der Satz ist hinterlegt mit einem Foto des Sitzungssaals der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York gefolgt von einem Foto von Biden an der Seite von Bundeskanzlerin Angela Merkel. "Amerika ist zurück am Tisch", heißt in dem Video weiter.