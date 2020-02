Zehnter Fernsehauftritt Sanders bei TV-Debatte der US-Demokraten unter Beschuss

An diesem Samstag steht die wichtige Vorwahl in South Carolina an, bei der deutlich mehr Schwarze abstimmen können als bei den ersten Vorwahlen in Iowa, New Hampshire und Nevada. Für Ex-Vizepräsident Biden steht ein entscheidender Test bevor: Bislang schnitt er deutlich schlechter ab als erwartet. Er hofft, bei schwarzen Wählern punkten zu können. "Ich habe wie der Teufel dafür gearbeitet, die Stimmen der schwarzen Amerikaner zu gewinnen, nicht nur hier, sondern überall im Land", sagte Biden. Auf die Frage, ob er seine Kandidatur auch im Fall einer Niederlage in South Carolina fortführen wolle, sagte er: "Ich werde South Carolina gewinnen."

Biden galt zunächst als Hoffnungsträger der Demokraten, mehrere Pannen bei seinen Auftritten ließen allerdings in den vergangenen Monaten daran zweifeln, ob er Trump tatsächlich herausfordern kann. Zuletzt sorgte ein Auftritt Bidens für Spott in sozialen Netzwerken, als er sich in South Carolina um einen Sitz im Senat bewarb - statt um die US-Präsidentschaft. "Mein Name ist Joe Biden, ich bin ein Kandidat für den Senat der Vereinigten Staaten", sagte er.

Bei der Debatte vergangene Woche in Las Vegas in Nevada war besonders Multimilliardär Bloomberg - der erst spät ins Rennen eingestiegen ist - von seinen Konkurrenten angegriffen worden. Sie werfen ihm vor, sich die Kandidatur kaufen zu wollen. Verschont blieb Bloomberg auch bei der Debatte in South Carolina nicht. "Der Wirtschaft geht es wirklich großartig für Bloomberg und für andere Milliardäre", sagte Sanders. "Für den normalen Amerikaner sieht es nicht so gut aus."

Amtsinhaber Trump verschmähte die Darbietung seiner potenziellen Herausforderer. "Verrückte, chaotische Demokraten-Debatte letzte Nacht", schrieb er am Mittwoch auf Twitter. Er kritisierte insbesondere Bloomberg, Biden, Steyer und Warren und machte deutlich, dass er keinen der Bewerber als wahren Herausforderer betrachtet: "Gebt mir einfach einen Gegner!"

Buttigieg hatte bei der ersten Vorwahl in Iowa im vergangenen Monat denkbar knapp vor Sanders gelegen. Die Vorwahlen danach in New Hampshire und und in Nevada gewann Sanders wiederum deutlich. Auch in landesweiten Umfragen liegt Sanders vor seinen Mitbewerbern. In Umfragen in South Carolina führt allerdings Biden vor Sanders.

Die Vorwahlen ziehen sich bis Juni hin. Auf Nominierungsparteitagen küren Demokraten und Republikaner im Sommer dann endgültig ihre Präsidentschaftskandidaten - die Demokraten im Juli in Milwaukee, die Republikaner im August in Charlotte.