Zehntausende müssen fliehen Waldbrände richten in Kaliforniens Weinbauregion Schäden an

Fast 1500 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen an, doch das am Sonntag ausgebrochene Feuer sei noch völlig außer Kontrolle, hieß es. Zehntausende Anwohner mussten aus ihren Häusern fliehen. Es habe bisher aber keine Berichte über Tote oder Vermisste gegeben, gab der Sheriff von Sonoma County, Mark Essick, bekannt. Mindestens drei Menschenleben forderte unterdessen am Vortag ein Waldbrand im nordkalifornischen Shasta County. In der ländlichen Region hat das sogenannte Zogg Feuer seit Sonntag fast 150 Gebäude zerstört. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom hat in den betroffenen Regionen den Notstand ausgerufen.