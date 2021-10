Zehn Jahre nach der „Super Nanny“ Was macht Katia Saalfrank heute?

Stuttgart - Beleidigungen und Türenknallen standen bei der „Super Nanny“ an der Tagesordnung. In dem RTL-Format, das zwischen 2004 und 2011 zu sehen war, rückte Pädagogin Katia Saalfrank an, um überforderten Eltern zu helfen. Mal wollten die Teenager nicht in die Schule, mal gab es Probleme mit dem Stiefvater. Doch eins war immer gleich: dicke Luft im besuchten Zuhause. Als Außenstehende beobachtete Saalfrank zunächst den Familienalltag, später zog sie für kurze Zeit ein, gab Ratschläge und zeigte Lösungswege auf.