Zecken im Südwesten Was Sie über Zeckenbisse und übertragbare Krankheiten wissen müssen

Für ihre Forschung sind Ute Mackenstedt und ihre Kollegen der Universität Hohenheim auf die Einsendung von Zecken, die in der Natur gefunden wurden, angewiesen. Falls Sie die Parasitologen mit der Zusendung gefundener Zecken unterstützen wollen, können Sie Exemplare an das Fachgebiet für Parasitologie in der Emil-Wollf-Straße 34 in 70599 Stuttgart senden.