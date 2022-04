ZDF-Talkshow zur Ukraine Kritik an Lanz für „Propaganda“-Formulierung

Moderator Markus Lanz hat für eine Formulierung in seiner ZDF-Talkrunde Kritik im Netz auf sich gezogen - er hatte diese zugleich noch im Gesprächsverlauf wieder zurückgezogen. ZDF-Kriegsreporterin Katrin Eigendorf berichtete in der am Dienstagabend ausgestrahlten Sendung von ihren eigenen Eindrücken von den Gräueltaten in dem ukrainischen Ort Butscha.