ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ Lang, Lanz, Meuthen und die Frage: Wer zerlegt hier eigentlich wen?

Stuttgart - Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang bezeichnete die Gas-Pipeline Nord Stream 2 gleich zu Beginn der Sendung einen „fossilen Spaltpilz in Europa“. Sollten die Russen in die Ukraine einmarschieren, dann werde man mit wirtschaftlichen Sanktionen reagieren, erklärte die 28-jährige Politikerin in der Sendung. Umstritten ist, dass Bundeskanzler Olaf Scholz derzeit versucht, dass Projekt – trotz Ukraine-Konflikt – möglichst nicht zu erwähnen. Neben ihr waren in der ZDF-Sendung am Mittwochabend die Journalistin Nadine Lindner, der Ökonom Clemens Fuest und der ehemalige AfD-Politiker Jörg Meuthen zu Gast.