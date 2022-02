ZDF-Senung „Markus Lanz“ Özdemir: Umgang der Kirche mit Missbrauch belastet Engagierte

Mainz - Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hat ehrliche Aufarbeitung und Konsequenzen aus den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche gefordert. Das Ausmaß des Machtmissbrauchs gegenüber den Schwächsten sei „brutal“, sagte Özdemir am Mittwochabend in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“. Wie die Kirche bislang damit umgehe, belaste nach seinem Eindruck auch viele Aktive in Kirchengemeinden. Für diese „ehrlichen Gemeindemitglieder“ wäre konsequente Aufarbeitung sehr wichtig, mahnte Özdemir.