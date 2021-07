ZDF-Nachrichten Neues Design für „heute“

Mainz - Besonders markant ist die Weltkarte in schraffierten Linien: Das ZDF verpasst allen seinen Nachrichtensendungen einen neuen Look. Die „heute“-Ausgabe am Montag um 19.00 Uhr wird die erste im veränderten Design und aus einem technisch runderneuerten Studio sein. Das teilte das ZDF am Freitag in Mainz mit. „Mit dem Relaunch stärken wir die Erklärkompetenz unserer Nachrichtensendungen und rücken unsere Moderatorinnen und Moderatoren klarer in den Fokus“, sagte ZDF-Chefredakteur Peter Frey laut Mitteilung des Senders.