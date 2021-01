TV-Klassiker in ZDF-Mediathek „Ich heirate eine Familie“ – fast 40 Jahre später noch charmant

Berlin - Thekla Carola Wied und Peter Weck waren so etwas wie das Traumpaar des deutschen Fernsehens in den 80er Jahren. Mit der Serie „Ich heirate eine Familie“ verzauberten sie ab 1983 jedenfalls Millionen Menschen: Werner Schumann (Weck) ist Junggeselle, bis er die dreifache und geschiedene Mutter Angi (Wied) trifft und sich Hals über Kopf verliebt. Die beiden heiraten und werden so zu einer der ersten deutschen TV-Patchwork-Familien.