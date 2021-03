ZDF Magazin Royale Jan Böhmermann hasst Kupferkabel

Was Böhmermann in seiner sehr vergnüglichen Abwatscherei der Kriech- und Panennspur-Bevorzugungen auch ein wenig verkürzt, ist das generelle Weltbild von damals. Die Glasfaserpläne von Schmidts Regierung waren atemberaubend futuristisch, gemessen an der Telekommunikationstradition hierzulande.

Die Ängste der guten alten Post

Schon der Ausbau des Telefonnetzes hatte den Ruch obrigkeitlicher Gnadengewährung. Als Normalbürger konnte man in den 70ern und frühen Achtzigern nicht einfach einen Anrufbeantworter anschließen, wie ihn im Fernsehen etwa lockenderweise US-Serienheld Rockford nutzte. Man brauchte eine Genehmigung, eine Extrabuchse musste vom offiziellen Telekomtechniker nach gebührender Wartezeit montiert werden. Und die Post – damals Telekommunikationsmonopolist – erteilte diese Genehmigung ungern, am liebsten nur Ärzten und Apotheken. Die Geräte, hieß es, belasteten das Netz.

Das änderte sich erst, als eigentlich illegale Importgeräte die Elektromärkte fluteten, die jeder an die normale Telefonbuchse anschließen konnte, was die aufmüpfigen Bürger dann in großer Zahl auch taten, ohne sich um die Ängste der Post vor so viel kleinrevolutionärem Hexenwerk zu kümmern.

Reiten auf dem toten Pferd

Den heutigen Bandbreitenhunger konnten sich damals auch Fachleute nicht vorstellen. Der Privat-PC und das Handy lagen in weiter Ferne, professionelle Datenbündel, die zwischen Universitäten oder Militäreinrichtungen hin- und her gingen, waren kleiner als heute ein einzelnes in die Cloud geladenes Urlaubsfoto. Dieser technische Stand der Dinge, kombiniert mit dem alten Denken, dass Kommunikationsnetze hierarchisch von oben nach unten funktionieren, von wenigen Sendern an ganz viele Empfänger, und verknüpft mit dem Wunsch nach raschem Privatsenderausbau, ließ das Kupferkabel als völlig hinreichende Technologie erscheinen.

„Digitalisierung in Deutschland bedeutet: Wir reiten ein totes Pferd“, lästert Jan Böhmermann. Und er stellt erhellend zwei Zahlen nebeneinander: Für die realen Autobahnen hat das Verkehrsministerium 2019 rund 10,5 Milliarden Euro ausgegeben. Für die digitalen Datenbahnen, für die es kurioserweise ebenfalls zuständig ist, nur knapp 400 Millionen Euro. „Ein echter deutscher Clusterfuck mit Tradition“, fasst Böhmermann Deutschlands Netzausbaupolitik zusammen, und für diese klare, unverblümte, moderne Sprache muss man ihn immer wieder mögen.

