ZDF Magazin Royale Böhmermann watscht nach Nopper-Wahl Stuttgart ab

Was Böhmermann mit den aktuellen US-Satireshows vor allem verbindet, ist sein aufklärerisch-journalistischer Ansatz: Ablachen lassen ist als Ziel nicht mehr gut genug, es geht ums Augenöffnen. In der aktuellen Sendung hat Böhmermann das Rassismus-Problem bei der Polizei aufgegriffen, und auch wenn er dicht an dicht Beispiele für Übergriffe brachte, stellte er die Polizei eben nicht per se als Truppe von Neonazis dar. Seine Attacke war sehr viel differenzierter: Es gibt braune Flecken in Deutschlands Polizei, und strukturelle und mentale Defizite, die einen korrekte Wahrnehmung, Eindämmung und Lösung des Problems verhindern.

Zündender Clip

Zugegeben, ein bisschen gerät Böhmermann da in Gefahr, zu predigen. Aber wer die halbstündige Sendung bis zu Ende schaut, wird dann mit einem seiner oft begnadeten Musikvideos belohnt. Diesmal schlüpft er wieder in die Rolle des Rappers Polizistensohn und mischt die Ansätze, dass einem fröhlich schwindlig wird: Er veräppelt die Posen und Klischees der Gangsta-Rapper und nutzt sie zugleich in Vollendung zum Blick von unten auf die Staatsmacht. Er disst die einen Polizisten und nimmt die anderen in Schutz, er prangert Korruption an und feiert die Möglichkeiten in unserem System, gegen Korruption kämpfen zu können. Das alles in einem furiosen Clip, der sogar auf Schulhöfen zünden müsste. Da kann man im Rathaus jetzt schon zittern beim Gedanken, Böhmermann könnte auch mal einen Stuttgart-Song entwerfen.

Info: Auch diese Ausgabe des „ZDF Magazin Royale“ ist in der Mediathek des Senders abrufbar, und zwar bis 4. März 2021.