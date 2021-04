ZDF Magazin Royale Böhmermann und die Billigblättchen

Stuttgart - Was für ein schönes Wort: Quantitätsjournalismus. So nennt Jan Böhmermann in der neuesten Ausgabe des „ZDF Magazin Royale“ in Abgrenzung zum Qualitätsjournalismus das, was all die bunten Klatschblättchen am Kiosk und im Supermarkt bieten. Das übliche Abwinken, da müsse man sich nicht aufregen, das lese doch eh keiner, ist absurd. Am Kiosk ist kein Platz für Dinge, die sich nicht verkaufen.