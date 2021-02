ZDF Magazin Royale Böhmermann, Strobl und das Panzerlied

Stuttgart - Zunächst ein Sammelsurium an Witzchen unterschiedlicher Schlagkraft, dann Konzentration auf ein Thema, das mit dem Doppelwerkzeugsatz von Satire und Journalismus angegangen wird: das erwartet man mittlerweile von Jan Böhmermanns „ZDF Magazin Royale“. Die Kruschteltüte Witze gab es auch an diesem Freitag, ein großes Thema wurde zumindest angekündigt: „Wir machen heute eine spektakuläre Großrazzia in allen siebzehn Innenministerien in ganz Deutschland“. Aber hoppla! Und ja, auch Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl wurde Zielscheibe.