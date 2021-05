ZDF Magazin Royale Böhmermann mit voller Kraft gegen Sebastian Kurz

Dem 34-jährigen Strahlemann in Wien, seit 2017 Regierungschef in Wien, zunächst in einer Koalition mit der, räusper räusper, liberalen FPÖ, inzwischen mit den Grünen, schlagen ja auch hierzulande in Deutschland viele Hoffnungen und Herzen entgegen. Aus irgendeinem Grund gilt der Mann als cooler Typ. Man munkelt ja, so manche Begeisterung für einen Kanzlerkandidaten Markus Söder in der Union rühre auch daher, weil der Söder im Grunde ein deutscher Sebastian Kurz sei. Und deswegen ist es zweifellos höchste Zeit, mal genauer hinzuschauen, wie es in der Wiener Politik eigentlich inzwischen wirklich zugeht.