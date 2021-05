ZDF Magazin Royale Böhmermann basht den deutschen Film

Was das nun aber mit Filmförderung zu tun hat? Entweder wollte der ZDF-Satiriker zu Protokoll geben: Nicht nur die Filme werden zum Schlechten gefördert, sondern auch die Schauspieler. Wobei ... weder Schweiger, Schweighöfer noch Fitz haben sich an #allesdichtmachen beteiligt. Oder, so eine kurze Schlussbemerkung von ihm: WENN die Schauspieler schon ein Thema zum Protestieren suchten, dann doch bitte nicht beim ja wohl über jeden Zweifel erhabenen Lockdown, sondern vor der eigenen Tür, eben zum Beispiel bei der bloody German Filmförderung.

Das Tanzorchester war wieder super

So weit ist es nun schon mit uns gekommen, dass wir versuchen, Jan Böhmermann zu deuten wie einst Pastorin Hildegard Schmitz-Wohlgemut in der Evangelischen Kirche Alt-Aumund den Propheten Jesaja. Nein, diese Ausgabe von „ZDF Magazin Royale“ hat uns nicht überzeugt. So richtig lustig war nur die imaginäre Vorschau auf „Hart aber fair“ am kommenden Montag. Und super wie immer das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld, dessen schwerstlockiger Gitarrist ein feines kleines Solo geben durfte. Davon gern mehr. Hoffentlich gibt es nach Corona wieder eine Tournee.