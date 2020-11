ZDF-Krimireihe „Unter anderen Umständen“ Nebenverdienste einer 19-Jährigen

In der von Johannes Rotter und Natalie Tielcke geschriebenen, von Judith Kennel in Szene gesetzten Folge geht es um Grenzüberschreitungen. Die mit Stichwunden übersäte Leiche einer 19-jährigen Deutschen wird auf dänischem Gebiet entdeckt. Das erzwingt die Kooperation zweier Polizeibehörden, die schnell heikel wird. Im Umfeld des Opfers ermittelt die Flensburger Polizei mit einer nie gleich alles in Aktenvermerke fassenden Improvisationslust, die von den dänischen Kollegen als übergriffig empfunden wird. Und auch das Opfer, die Abiturientin Nele (Laetitia Adrian), die mit einer Freundin angeblich auf Fahrradtour war, ist nicht in jenen Grenzen geblieben, die ihren Eltern (Birge Schade und Roeland Wiesnekker) als Einfriedung heiler Normalität selbstverständlich schienen.